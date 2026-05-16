Niceshops: Keine Paketabgabe – dennoch viel Kritik

Groß ist der Widerstand gegen die von der Bundesregierung geplante Paketabgabe. Der steirische Onlinehändler Niceshops ist von der Abgabe nicht betroffen, der Geschäftsführer übt im „Krone“-Gespräch dennoch heftige Kritik.
Am Montag hat die Bundesregierung den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt, seitdem gehen die Wogen hoch. Denn entgegen der ursprünglichen Intention sind auch heimische Versandhändler betroffen und nicht nur ausländische Riesen wie Shein und Temu. Zwei Euro pro Paket soll die Abgabe ab Oktober betragen. Betroffen sind Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als hundert Millionen Euro.
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