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„Erhöhte Fehlerraten“

KI-Chatbot schweigt: Massive Störungen bei ChatGPT

Digital
25.07.2026 11:48
Anfragen an ChatGPT blieben am Samstagvormittag bei vielen Nutzern unbeantwortet.
Anfragen an ChatGPT blieben am Samstagvormittag bei vielen Nutzern unbeantwortet.(Bild: EPA/FILIP SINGER)
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Von krone.at

Zu großflächigen Ausfällen und Störungen ist es am Samstagvormittag bei ChatGPT gekommen. Entwickler OpenAI berichtete auf seiner offiziellen Statusseite von aktuell „erhöhten Fehlerraten“ bei seinem KI-Chatbot sowie dessen Schnittstellen. Über die Ursache ist noch nichts bekannt.

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Kurz vor 11 Uhr schnellten die Fehlermeldungen zu ChatGPT am Samstagvormittag auf Störungs-Meldeplattformen wie „DownDetector“ nach oben. Nutzer aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien meldeten Login-Probleme, Fehlermeldungen, langsame Antworten oder gar keine Verbindung. Anstatt sie zu beantworten, quittierte der KI-Chatbot Anfragen mit Fehlermeldungen wie „Internal Server Error“ oder „Bad Gateway“.

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Über die Ursache der Störung ist bislang nichts bekannt. Dass ChatGPT, wie von einem DownDetector-Nutzer vermutet, „die Kontrolle übernimmt“ und sich selbst „neu installiert“, um daraufhin die KI-Apokalypse einzuleiten („Wir sehen uns in der Wüste“), ist angesichts der jüngsten Vorfälle bei OpenAI zwar nicht ausgeschlossen, darf aber bezweifelt werden.

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