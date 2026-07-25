KI-Chatbot schweigt: Massive Störungen bei ChatGPT

Über die Ursache der Störung ist bislang nichts bekannt. Dass ChatGPT, wie von einem DownDetector-Nutzer vermutet, „die Kontrolle übernimmt“ und sich selbst „neu installiert“, um daraufhin die KI-Apokalypse einzuleiten („Wir sehen uns in der Wüste“), ist angesichts der jüngsten Vorfälle bei OpenAI zwar nicht ausgeschlossen, darf aber bezweifelt werden.