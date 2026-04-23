Kritik von Händlern an geplanter Paketabgabe

Auf EU-Ebene wurden zuletzt Maßnahmen gegen die Paketflut aus Asien fixiert. Ab Juli 2026 werden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) drei Euro für jedes von außerhalb des EWR eintreffende Paket mit Warenwert bis 150 Euro fällig. Ab November 2026 soll von allen EU-Staaten eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr für Kleinpakete aus Drittstaaten (unter anderem China, Großbritannien, USA) eingehoben werden. Angedacht ist eine Gebühr in Höhe von zwei Euro.