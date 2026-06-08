Google schließt Milliarden-Deal mit Musks SpaceX

Google soll den Unterlagen zufolge ab Oktober den vollen monatlichen Betrag zahlen – bis dahin gilt für die Nutzung der immensen Rechenkapazitäten erst einmal eine reduzierte Gebühr. Die Vereinbarung läuft bis Juni 2029, was über die Vertragslaufzeit hinweg Gesamtzahlungen von rund 30 Milliarden Dollar bedeuten würde. Allerdings lässt die Vereinbarung für beide Seiten die Möglichkeit offen, unter bestimmten Bedingungen und mit einer gewissen Vorlaufzeit aus dem Deal auszusteigen.