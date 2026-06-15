Investor warnt vor zu hohen Erwartungen bei SpaceX

Das gab es noch nie: Mit einem Umsatz von gerade mal 18,7 Milliarden Dollar schaffte es das Weltraumunternehmen SpaceX bei seinem Börsengang vergangene Woche, mit 1,77 Billionen Dollar bewertet zu werden (eine Billion sind eine Million Millionen!). „Das ist der 90-fache Jahresumsatz“, staunt selbst Gerald Hörhan. Der Wiener Immobilieninvestor und Selfmade-Millionär spielt gern mit dem Risiko und gibt seiner Fangemeinde täglich Tipps, wie sie ihr Geld gewinnbringend anlegt.