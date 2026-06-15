Investor warnt vor zu hohen Erwartungen bei SpaceX

Der bislang größte Börsengang der Geschichte bewertete die Weltraumfirma SpaceX mit 1,77 Billionen Dollar und machte Elon Musik zum ersten Dollar-Billionär in der Geschichte. Gerald Hörhan, Investor und Influencer, analysiert den Aktienkrimi und gibt Tipps für Anleger.
Das gab es noch nie: Mit einem Umsatz von gerade mal 18,7 Milliarden Dollar schaffte es das Weltraumunternehmen SpaceX bei seinem Börsengang vergangene Woche, mit 1,77 Billionen Dollar bewertet zu werden (eine Billion sind eine Million Millionen!). „Das ist der 90-fache Jahresumsatz“, staunt selbst Gerald Hörhan. Der Wiener Immobilieninvestor und Selfmade-Millionär spielt gern mit dem Risiko und gibt seiner Fangemeinde täglich Tipps, wie sie ihr Geld gewinnbringend anlegt.
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