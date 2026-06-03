SpaceX: Das müssen Sie über den Rekorddeal wissen

Am 12. Juni ist es so weit: Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX des Tech-Milliardärs Elon Musk geht an die Börse. Unfassbare 75 Milliarden Dollar (64,6 Mrd. Euro) plant der Konzern an frischem Kapital aufzunehmen. Das wäre der größte Börsengang in der Geschichte. Was dahintersteckt und welche Chancen und Risiken für heimische Anleger lauern, erklärt Krone+.
Gegründet im Juni 2002, hat sich SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) seither zum größten Raumfahrtunternehmen der Welt entwickelt. Der Konzern mit Sitz in Kalifornien revolutionierte die Branche mit wiederverwendbaren Raketen und betreibt mit Starlink ein Netzwerk aus 10.000 Satelliten, das weltweites Breitband-Internet anbietet.
Firmenchef Elon Musk hegt ehrgeizige Ziele, darunter die Errichtung einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars sowie den Bau gigantischer Rechenzentren im Weltall. Er will bis zu einer Million Satelliten in den Orbit bringen, wobei diese als globales Datenzentrum-Netzwerk für KI-Anwendungen fungieren sollen. Dafür braucht es Geld. Sehr viel Geld.
Der Eintritt in den globalen Kapitalmarkt mittels der US-Technologiebörse Nasdaq ist für den 12. Juni geplant. Am 4. Juni startet SpaceX die formale Vermarktung mit Präsentationen und Investoren-Veranstaltungen, die Aktien werden dann am 11. Juni konkret bepreist. Vier bis fünf Prozent seiner Aktien wirft das Unternehmen auf den Markt.
Krone+ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.