SpaceX: Das müssen Sie über den Rekorddeal wissen

Firmenchef Elon Musk hegt ehrgeizige Ziele, darunter die Errichtung einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars sowie den Bau gigantischer Rechenzentren im Weltall. Er will bis zu einer Million Satelliten in den Orbit bringen, wobei diese als globales Datenzentrum-Netzwerk für KI-Anwendungen fungieren sollen. Dafür braucht es Geld. Sehr viel Geld.