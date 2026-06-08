Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digitale Souveränität

Wichtigster Tech-Konzern warnt vor EU-Bürokratie

Digital
08.06.2026 10:36
Reinraum des niederländischen Industrieausrüsters ASML
Reinraum des niederländischen Industrieausrüsters ASML(Bild: ASML)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der bedeutende europäische Technologiekonzern ASML hat vor einer Einflussnahme der EU bei wichtigen Digitalprojekten gewarnt. ASML-Chef Christopher Fouquet begrüßte zwar die meisten Vorschläge der EU-Kommission zur Verbesserung der technologischen Souveränität Europas, warnte jedoch vor Plänen, die Behörde an der Steuerung oder Überwachung von Projekten zu beteiligen, die für staatliche Beihilfen infrage kommen.

0 Kommentare

Solche Projekte sollten sich an den Bedürfnissen der Firmen orientieren und besser von Unternehmen vorgeschlagen werden, schrieb Fouquet in einem LinkedIn-Beitrag. „Wir müssen das Risiko übermäßiger Komplexität und Bürokratie vermeiden und gleichzeitig auf das Fachwissen des Privatsektors zurückgreifen“, sagte der Chef des niederländischen Weltmarktführers bei bestimmten Anlagen für die Chipfertigung.

Zitat Icon

Wir müssen das Risiko übermäßiger Komplexität und Bürokratie vermeiden.

ASML-Chef Christopher Fouquet

Die EU will sich mit neuen Gesetzespaketen unabhängiger von nicht-europäischen Technologiekonzernen machen. „Wir können es uns nicht leisten, beim Betrieb unserer Krankenhäuser, der Stabilität unserer Stromnetze und der Sicherheit unserer Dienstleistungen von anderen abhängig zu sein“, hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch gesagt. Um heimische Anbieter zu fördern, sollen unter anderem Genehmigungsverfahren beschleunigt und Stromnetzentgelte gesenkt werden.

„Cloud and AI Development Act“
Der „Cloud and AI Development Act“ (Cada) formuliert Auflagen für Anbieter, die ihre Cloud-Dienstleistungen staatlichen Institutionen und Unternehmen aus bestimmten Sektoren wie dem Finanzwesen oder dem Gesundheitsbereich anbieten wollen. Damit reagiert die EU auf ein US-Gesetz, das Cloud-Anbieter unter anderem dazu verpflichtet, US-Behörden Zugriff auf die Daten der Kunden zu gewähren, auch wenn diese im Ausland gespeichert sind. Die US-Konzerne Amazon, Google und Microsoft beherrschen als sogenannte Hyperscaler etwa 60 Prozent des europäischen Cloud-Marktes.

Lesen Sie auch:
Die EU will die Kapazität von Rechenzentren in den nächsten fünf bis sieben Jahren ...
Cloud, Chips und KI
So will die EU sich unabhängig von Big Tech machen
08.06.2026
Forscher haben Zweifel
Microsoft sorgt mit neuem Quanten-Chip für Skepsis
03.06.2026
Der „Motor“ der KI
Nvidia-Chef beschwichtigt: Chipnachschub gesichert
02.06.2026

In einigen Branchen wie der Rüstungsindustrie will die EU Unternehmen zudem dazu verpflichten, möglichst weitgehend europäische Hard- und Software einzusetzen. Zur Unterstützung dient der „Chips Act 2.0“, der Unternehmen zum Kauf von Halbleitern „Made in Europe“ bewegen soll. Das Ziel des ursprünglichen Chips Act, den Marktanteil in Europa produzierter Prozessoren bis 2030 zu verdoppeln, gilt als unerreichbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
08.06.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Foto wird zu Minigame!
„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
222.440 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
134.021 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
125.906 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1432 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1173 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
971 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Mehr Digital
„Vorsicht geboten“
Cyber-Ganoven nehmen verstärkt Urlauber ins Visier
Kurz vor Börsengang
Google schließt Milliarden-Deal mit Musks SpaceX
Mögliches Börsendebüt
„Super-App“: ChatGPT soll massiv umgebaut werden
Kriegsminister am Zug
USA wollen KI-Einsatz im Militär beschleunigen
Künstliche Intelligenz
Chipriese Nvidia schmiedet Allianzen in Südkorea

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf