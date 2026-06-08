Wichtigster Tech-Konzern warnt vor EU-Bürokratie

„Cloud and AI Development Act“

Der „Cloud and AI Development Act“ (Cada) formuliert Auflagen für Anbieter, die ihre Cloud-Dienstleistungen staatlichen Institutionen und Unternehmen aus bestimmten Sektoren wie dem Finanzwesen oder dem Gesundheitsbereich anbieten wollen. Damit reagiert die EU auf ein US-Gesetz, das Cloud-Anbieter unter anderem dazu verpflichtet, US-Behörden Zugriff auf die Daten der Kunden zu gewähren, auch wenn diese im Ausland gespeichert sind. Die US-Konzerne Amazon, Google und Microsoft beherrschen als sogenannte Hyperscaler etwa 60 Prozent des europäischen Cloud-Marktes.