Nvidia-Chef beschwichtigt: Chipnachschub gesichert

Der US-Chipriese Nvidia hat sich nach eigenen Angaben ausreichende Produktionskapazitäten gesichert, um den rasant wachsenden Bedarf an KI-Chips zu decken. Dies gelte sowohl für Grafikprozessoren (GPUs) als auch für Zentralprozessoren (CPUs), sagte Jensen Huang, Chef des weltgrößten Halbleiterherstellers, auf der Technologiemesse Computex in Taiwan.