So will die EU sich unabhängig von Big Tech machen

In Österreich wurden die Pläne ebenfalls positiv aufgenommen. Für das Gesetzgebungsverfahren erwarte man aber klare, verbindliche Nachschärfungen, die europäische Anbieter bei öffentlichen Aufträgen gezielt stärken, merkte Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, dazu an. Wenn die digitale Infrastruktur zur politischen Waffe werde, sei es für Europa Zeit zu handeln, sagte EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann (SPÖ). Daher sollten europäische Cloud-Lösungen bei öffentlichen Ausschreibungen in besonders sensiblen Bereichen bevorzugt berücksichtigt werden. Bevor die Vorschläge umgesetzt werden können, müssen sich die EU-Staaten und das Europaparlament noch damit befassen und ihnen zustimmen.