Halbleiter-Boom wird laut TSMC noch Jahre anhalten

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC blickt eigenen Aussagen zufolge dank der anhaltend hohen Nachfrage durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) optimistisch in die Zukunft.
Konzernchef C.C. Wei zeigte sich auf der Hauptversammlung im taiwanesischen Hsinchu zuversichtlich für das Wachstum in den kommenden Jahren. Die Kunden und deren Abnehmer, insbesondere Cloud-Anbieter, hätten weiterhin einen positiven Ausblick für die KI-Branche.
Der zunehmende Einsatz von KI-Modellen bei Verbrauchern, Unternehmen und Staaten sowie der Übergang von generativer KI zu sogenannten Agenten-KI-Systemen erhöhe den Bedarf an Rechenleistung und hochmodernen Halbleitern, erklärte Wei.
Um die starke Nachfrage zu bedienen, baue das Unternehmen zudem seine Kapazitäten bei ausgereiften Chip-Technologien aus. Dazu zählten Werke in Japan für Bildsensoren sowie in Deutschland für die Auto- und Industriebranche. Der wichtige Zulieferer von Nvidia hatte im April seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und höhere Investitionen angekündigt.
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