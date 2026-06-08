Halbleiter-Boom wird laut TSMC noch Jahre anhalten

Um die starke Nachfrage zu bedienen, baue das Unternehmen zudem seine Kapazitäten bei ausgereiften Chip-Technologien aus. Dazu zählten Werke in Japan für Bildsensoren sowie in Deutschland für die Auto- und Industriebranche. Der wichtige Zulieferer von Nvidia hatte im April seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und höhere Investitionen angekündigt.