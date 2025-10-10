Chiphersteller TSMC profitiert vom KI-Goldrausch

Polizei findet Opfer blutüberströmt am Spielplatz
Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiter vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als von Analysten erwartet.
Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September um 30 Prozent auf 989,92 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet 32,47 Milliarden Dollar), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen machte dabei eine nach der Corona-Pandemie schwächere Nachfrage bei Unterhaltungselektronik mehr als wett.
Zu den Kunden von TSMC gehören unter anderem die US-Konzerne Nvidia und Apple. Die vollständigen Quartalszahlen will TSMC am 16. Oktober vorlegen.
