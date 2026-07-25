Kaindl in Londoner WM-Serien-Rennen Sechster

„Habe auf den letzten 500 Metern alles rausgeholt!“

„Es ist alles aufgegangen. Auch wenn die Form nach den vielen Rennen in letzter Zeit nicht mehr die beste war, ich war vom Kopf her voll da. Es war ein perfektes Rennszenario für mich. Ich habe alles gegeben und auf den letzten 500 Metern alles rausgeholt“, zog Kaindl zufrieden Bilanz. Im Frauen-Rennen wurde Therese Feuersinger auf Rang 35 beste Österreicherin.