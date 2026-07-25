Richard Lietz: „Mache nur noch, was Spaß macht“

Zwei Welten, eine große Leidenschaft

Zwischen einem Langstreckenrennen und einer Ausfahrt im Oldtimer liegen für Lietz Welten – und doch verbindet beides die Liebe zum Automobil. Im professionellen Rennsport zählt jedes noch so kleine Detail. „Wir müssen im Langstreckensport das Auto perfekt abstimmen für eine Fahrzeit von ungefähr zwei Stunden“, erklärt er. Dazu kommt der sportliche Ehrgeiz, der auch nach zahlreichen Erfolgen nicht verschwunden ist: „Den anderen zu schlagen, das ist einfach der Reiz an der Sache.“