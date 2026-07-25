„Kein Konzert ohne ein Werk einer Komponistin“

Und was kam?

Ein Jodler. Ich habe mich zuerst darüber gewundert, aber auch beim zweiten Mal war er immer noch da. Das ist die Grundlage. Das Stück beginnt mit einer Klangmeditation. Die Zeit zwischen 4 und 6 Uhr ist in vielen Kulturen heilig, weil der Geist dann oft ganz klar ist. Für die Blechbläser gibt es einen schönen Choral. Das verdichtet sich und geht zum Schluss auf in einen lebensfrohen Rhythmus.