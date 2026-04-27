Lange Haftstrafen für vier Ex-Mitarbeiter von TSMC

Wichtige Technologien im Visier

Laut der Staatsanwaltschaft soll sich der Hauptangeklagte, der zuvor Ingenieur bei TSMC war und später zu Tokyo Electron wechselte, mit ehemaligen Kollegen, die noch bei TSMC tätig waren, verschworen haben. Ab Mitte 2023 sollen sie demnach wiederholt geheimes Material kopiert haben, darunter Daten zur Verarbeitung der fortschrittlichen 2‐nm-Technologie und jener sogenannten A14-Technologie, die als nächste Generation der Chipfertigung gilt.