Das Qualifying zum Grand Prix von Ungarn hat ein Nachspiel! Lewis Hamilton und Kimi Antonelli drohen Strafen. Beide Piloten müssen zu den Rennkommissaren.
Es war am Ende von Q3, als der Dreher von Max Verstappen für die gelbe Flagge sorgte: Hamilton stand dabei Oscar Piastri auf dessen schnellen Runde im Weg. „Ich wusste gar nicht, dass hinter mir jemand kommt“, sagt der Brite danach im Interview über die Szene.
F1-Experte Martin Brundle ist sicher: „Er wird eine Strafe bekommen. In der Regel sind es drei Plätze, es sei denn, man bremst jemanden absichtlich aus – was er nicht getan hat.“
Antonelli soll indes unter der gelben Flagge nicht vom Gas gegangen sein und die Tracklimits nicht eingehalten haben. „Das wird man ja in den Aufzeichnungen ohnehin sehen“, so Mercedes-Teamchef Toto Wolff im ORF.
Der WM-Leader kam als bester Mercedes-Pilot in Mogyorod bei Budapest nicht über Platz vier hinaus. Hamilton könnte seinen zweiten Startplatz verlieren.
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