ÖFB-Cup: SC Kalsdorf gegen LASK ab 18 Uhr

„Wir werden langsam wieder zu der Mannschaft, die wir in der Saison auch benötigen werden“, erklärte Kühbauer, der den dritten ÖFB-Cup-Sieg in Serie schaffen könnte. In der Steiermark kann der 55-Jährige auf den wieder fitten Moses Usor, auf WM-Starter Andres Andrade oder auch auf Neuzugang Alessandro Schöpf zurückgreifen. Mit Ramiz Harakate soll ein weiterer Neuer vorne für die nötigen Tore sorgen.