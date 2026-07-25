ÖFB-Cup: SC Kalsdorf gegen LASK ab 18 Uhr

Für Double-Sieger LASK beginnt heute Teil eins der Mission Titelverteidigung. Das Team von Coach Dietmar Kühbauer gastiert in der ersten ÖFB-Cup-Runde in Kalsdorf bei Graz beim örtlichen Drittligisten. Um 18 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Für den amtierenden Meister und Cupsieger aus Linz sollte der SC Kalsdorf im ersten Pflichtspiel der Saison keine Hürde darstellen. Im letzten Test am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf (2:0) bewies der LASK Formanstieg.
„Wir werden langsam wieder zu der Mannschaft, die wir in der Saison auch benötigen werden“, erklärte Kühbauer, der den dritten ÖFB-Cup-Sieg in Serie schaffen könnte. In der Steiermark kann der 55-Jährige auf den wieder fitten Moses Usor, auf WM-Starter Andres Andrade oder auch auf Neuzugang Alessandro Schöpf zurückgreifen. Mit Ramiz Harakate soll ein weiterer Neuer vorne für die nötigen Tore sorgen.
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