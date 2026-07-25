Vom Ausland ins Heim: „So was ist kein Tierschutz“

„Plan B kann nicht das Heim sein“

Auch unsere Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner tritt vehement dagegen auf, ohne Sinn und Verstand Tiere aus dem Ausland zu holen. „Ich kann das nur dann akzeptieren, wenn vorher ganz klar ist, auf welchen sicheren Platz sie kommen. Wenn man ganz genau weiß, was man sich da unter Umständen an Problemen ins Haus holt. Und man einen Plan B hat, sollte das Tier nicht auf dem Platz bleiben können – wobei dieser Plan B nicht das Heim sein kann.“ Sie fordert eine strenge Restriktion für Auslandstiere, zumal das oft genug „Geschäftsmodell“ sei.