F1-Paukenschlag um Ersatzrennen für Bahrain-GP!

Mögliche Alternativ-Szenarien?

Ob die beiden abschließenden Saisonrennen am 29. November in Katar und am 6. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne gehen können, ist angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten aber ebenfalls ungewiss. Derzeit wird mit beiden Rennen geplant. Im Hintergrund wird aber auch bereits an möglichen Alternativ-Szenarien gebastelt.