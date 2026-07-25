Österreich wurde „mit Gas-Märchen getäuscht“

„Leere Flugkilometer“ gegen „Staatsinteresse“

Denn die propagierte strategische Energiepartnerschaft mit dem Emirat und anderen Golfstaaten „ist nichts weiter als eine reine Propagandashow auf Kosten der Steuerzahler“. Die FPÖ ortet viele leere Flugkilometer und wünscht sich trotz den Angriffskriegs auf die Ukraine das russische Gas zurück. „Außer Reisespesen nichts gewesen“, bilanziert Hafenecker.