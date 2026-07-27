Rundumschlag! FIFA-Boss Infantino rechnet ab

„An diejenigen, die hinter ihren Stiften und Blättern, hinter ihren Bildschirmen sitzen und Hass und falsche Gerüchte verbreiten, möchte ich sagen: Während ihr euch im Hintergrund versteckt, stehen wir bei der FIFA an vorderster Front, organisieren, arbeiten hart und sorgen dafür, dass die beste Show der Welt stattfindet“, so Infantino in seinem 15-teiligen Instagram-Karussell-Beitrag.