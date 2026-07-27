Waldbrände in Südeuropa: 300.000 auf der Flucht

Deutliche Hinweise auf Brandstiftung

Rund 200 Badegäste wurden mit Booten der Küstenwache und Ausflugsschiffen über den Seeweg in Sicherheit gebracht. Insgesamt mussten mehr als 1000 Menschen gerettet werden. Etwa 300 Campinggäste wurden nach Vieste geführt und dort in Sporthallen und anderen öffentlichen Einrichtungen untergebracht. Laut den Behörden gibt es deutliche Hinweise auf Brandstiftung. Das Feuer sei an mehreren Stellen gleichzeitig gelegt worden.