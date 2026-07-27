Wasserschale für Tauben: Das sollten Mieter wissen

Stadt Wien antwortet

Wiener Wohnen entgegnet, dass Wasserschalen in den Anlagen nicht pauschal verboten sind. Einschränkungen greifen erst dort, wo bereits massive Probleme bestehen, etwa durch Verschmutzungen von Balkonen, Fensterbänken oder Fassaden durch Taubenkot. Besonders kritisch werde es, wenn Hinweise vorliegen, dass an denselben Stellen zusätzlich gefüttert wird. Dadurch könnten sich größere Taubenansammlungen bilden und die hygienische Belastung weiter verschärfen. Auch Ratten würden durch Futterreste angelockt.