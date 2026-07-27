Blackout im Innenministerium: Keiner durfte raus

Kein Kontakt zum Ministerium

Wovon der Stromausfall ausgelöst wurde, ist noch unklar. Doch aufgrund der Brandschutzbestimmungen wurde erst einmal alles abgeriegelt, keiner durfte mehr rein oder raus. Skurriles Detail am Rande: Wer das Innenministerium erreichen wollte, hatte Pech: Auch der Telefondienst war gestört, stattdessen musste die Polizeidirektion Wien die Anfragen beantworten.