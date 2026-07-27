Blackout im Innenministerium: Keiner durfte raus

Licht aus, Türen zu, hieß es am Montagmorgen im Innenministerium: Ein Blackout legte das Amtsgebäude lahm, keiner durfte das Gebäude betreten oder verlassen.
Konkret geht es um das Amtsgebäude in der Hinteren Zollamtsstraße, in das aktuell 600 Bedienstete vom Minoritenplatz umgesiedelt werden. „Neuer Standort, neue Chancen“, hatte das Ministerium das Projekt im Vorjahr in einem internen Informationsschreiben groß beworben. Nun gingen aber erst einmal die Lichter aus.
Kein Kontakt zum Ministerium
Wovon der Stromausfall ausgelöst wurde, ist noch unklar. Doch aufgrund der Brandschutzbestimmungen wurde erst einmal alles abgeriegelt, keiner durfte mehr rein oder raus. Skurriles Detail am Rande: Wer das Innenministerium erreichen wollte, hatte Pech: Auch der Telefondienst war gestört, stattdessen musste die Polizeidirektion Wien die Anfragen beantworten.
„Die ÖVP hat gar nichts mehr im Griff. Dieser Vorfall ist symptomatisch für die Sicherheit in Österreich unter Innenminister Karner“, amüsiert der Stromausfall die FPÖ und Generalsekretär Michael Schnedlitz. Im ÖVP-geführten Innenministerium war man freilich um Beruhigung bemüht: „Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Stromausfalls.“
Mit Erfolg: Kurz nach halb 10 gingen die Lichter wieder an – die Ursache für den Blackout blieb aber vorerst unklar.
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