Chemie auf der Haut: Händler stoppen Klebetattoos

Bei Müller, Amazon und Shein waren die getesteten Produkte online nicht mehr auffindbar. Eine offizielle Bestätigung, dass die Artikel tatsächlich ausgelistet wurden, lag Greenpeace allerdings nicht vor. Damit bleibt offen, ob die Tattoos tatsächlich vollständig aus dem Verkauf verschwunden sind – und welche Konsequenzen die Unternehmen aus den Testergebnissen ziehen.