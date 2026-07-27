Fernpass-Ausbau: Kritik am Naturschutz-Bescheid

„Allfällige Alternativen können wir nicht bewerten“

Auch Walter Tschon legte noch einmal nach und stellt unmissverständlich klar: „Ich habe im Sinne des gesetzlichen Auftrages primär Naturschutzinteressen zu vertreten, aber auch andere öffentliche Interessen im Rahmen der Beurteilung und des Parteiengehörs zu berücksichtigen. Es soll jedoch auch klargestellt sein, dass verkehrspolitische Entscheidungen und deren allfällige Alternativen nicht in den Aufgabenbereich des Landesumweltanwaltes fallen und daher von uns nicht bewertet bzw. kommentiert werden“, sagt er zum positiven naturschutzrechtlichen Bescheid.