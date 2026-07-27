Vogelschutznetze sind Todesfallen für Tiere

„Ein Netz hat die letzte Schlange so stark umschlungen, sodass es sich schon in die Haut der Äskulapnatter eingeschnitten hat.“ Happ hat sie schließlich mit Mühe und einer Schere befreien können. Und Einsätze dieser Art sind für Happ leider keine Seltenheit. Immer wieder befreit sie Schlangen oder Amphibien aus prekären Situationen oder unterstützt bei der Bestimmung von Arten.