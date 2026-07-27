Alkolenker (24) kracht in Frastanz gegen Haus

Der 24-Jährige war gegen 7.45 Uhr auf der Mariagrüner Straße mit dem Wagen seiner Lebensgefährtin von Feldkirch in Richtung Frastanz unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor der Lenker auf der regennassen Fahrbahn die Herrschaft über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab und krachte frontal gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch gegen eine angrenzende Mauer sowie einen Gartenzaun geschleudert, ehe es zum Stillstand kam.