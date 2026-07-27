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Kein Führerschein

Alkolenker (24) kracht in Frastanz gegen Haus

Vorarlberg
27.07.2026 08:54
Schwerer Unfall in Frastanz.
Schwerer Unfall in Frastanz.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein führerscheinloser alkoholisierter 24-Jähriger kam am Sonntagmorgen in Frastanz mit dem Pkw seiner Freundin von der nassen Fahrbahn ab und  prallte gegen eine Hausmauer. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt ins Spital gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

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Der 24-Jährige war gegen 7.45 Uhr auf der Mariagrüner Straße mit dem Wagen seiner Lebensgefährtin von Feldkirch in Richtung Frastanz unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor der Lenker auf der regennassen Fahrbahn die Herrschaft über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab und krachte frontal gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch gegen eine angrenzende Mauer sowie einen Gartenzaun geschleudert, ehe es zum Stillstand kam.

Der Pkw gehört der Partnerin des Unfalllenkers.
Der Pkw gehört der Partnerin des Unfalllenkers.(Bild: Mathis Fotografie)
Das Auto krachte frontal gegen eine Hausmauer.
Das Auto krachte frontal gegen eine Hausmauer.(Bild: Mathis Fotografie)

Ohne Schein und alkoholisiert
Der junge Fahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, besaß der 24-Jährige keine gültige Lenkberechtigung. Ein durchgeführter Alkotest verlief zudem positiv.

Am Fahrzeug sowie an der Hausfassade, der Mauer und dem Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

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