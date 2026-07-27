„Ja!“ Emma Roberts und Cody John haben geheiratet!

Hollywood-Star Emma Roberts ist unter der Haube: In einer romantischen Outdoor-Zeremonie im US-Bundesstaat Idaho gab die „American Horror Story“-Darstellerin ihrem Partner Cody John das Ja-Wort. Neben einem maßgeschneiderten Brautkleid im Vintage-Look sorgten vor allem ein prominenter Ehrengast und ein ganz besonderer Begleiter für Aufsehen. (Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / BFA)