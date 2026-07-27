„Ja!“ Emma Roberts und Cody John haben geheiratet!

Schauspielerin Emma Roberts (35) und ihr Partner, der Schauspieler Cody John (36), haben am Samstag, dem 25. Juli 2026, offiziell geheiratet. Die beiden feierten ihre Trauung im Rahmen einer intimen Sommerhochzeit auf einem privaten Anwesen in Sun Valley, Idaho, im Kreise engster Freunde und der Familie.
Für ihren großen Tag setzte die Schauspielerin auf eine ganz besondere Ästhetik. Wie „Vogue“ berichtet, wählte Roberts ein maßgeschneidertes, antique-rose-farbenes Kleid von Designerin Monique Lhuillier.
Das Modell überzeugte durch ein eng anliegendes Korsett-Oberteil aus Seiden-Chiffon, einen fließenden Rock mit hohem Beinschlitz sowie ein transparentes Schultertuch und einen langen Schleier.
Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Video von einer Anprobe des traumhaft schönen Kleides. Hier ist das Video eingebunden:
Später am Abend wechselte die Braut für die After-Party in ein schwarzes Archiv-Korsettkleid aus dem Jahr 2004 von derselben Designerin. Bräutigam Cody John wählte für die Trauung einen maßgeschneiderten Anzug.
Süße Rolle für Sohn Rhodes und prominenter Besuch
Ein besonders emotionaler Moment der Zeremonie war der Gang zum Altar: Emmas fünfjähriger Sohn Rhodes – aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Garrett Hedlund – begleitete seine Mutter Hand in Hand.
Unter den Hochzeitsgästen befand sich auch hochkarätige Hollywood-Prominenz: Emmas Tante, Oscar-Preisträgerin Julia Roberts, wohnte der etwa 45-minütigen Trauung gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Kameramann Danny Moder, bei.
Vom Instagram-Outing zur Traumhochzeit
Emma Roberts und Cody John lernten sich 2022 über gemeinsame Freunde kennen. Im August 2022 machten die beiden ihre Liebe öffentlich, als John ein gemeinsames Foto auf Instagram teilte.
Im Juli 2024 folgte die Verlobung, die Roberts gewohnt humorvoll in den sozialen Medien verkündete: „Ich poste das hier, bevor meine Mutter es allen erzählt.“ Für beide Schauspieler ist es die erste Ehe.
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