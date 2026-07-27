Motorrad prallte gegen Lkw: Lenker schwer verletzt

Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht werden. Der 23-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Murtal blieb bei dem Vorfall unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern mit zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie die Polizei. Auch First Responder waren vor Ort.