Motorrad prallte gegen Lkw: Lenker schwer verletzt

Am Sonntag kam es im Bezirk Murtal zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kam auf der B114 zu Sturz und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Biker wurde dabei schwer verletzt.
Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr war ein 16-Jähriger aus Deutschland mit seinem Motorrad auf der Triebener Straße (B114) in Richtung Trieben unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte er aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit weg und kam zu Sturz. In der Folge schlitterte der Motorradfahrer gegen einen entgegenkommenden Lkw.
Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht werden. Der 23-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Murtal blieb bei dem Vorfall unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern mit zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie die Polizei. Auch First Responder waren vor Ort.
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