Honda Civic: Braver als früher, aber überzeugend

So funktioniert der e:HEV-Antrieb

Glauben Sie niemandem, der davon schreibt, dass der neue Honda Civic ein CVT-Getriebe hat. Hat er nicht. Er hat gar kein Schaltgetriebe. Im Prinzip wie die Hypersportler Koenigsegg Gemera und Regera. Was Honda als e-CVT bezeichnet, ist ein Direktantrieb, der aus dem Benziner (143 PS, 186 Nm) und zwei E-Motoren besteht. Der größere Elektromotor - 135 kW/184 PS stark - treibt die Vorderräder an. Das macht er in den meisten Fällen allein. Die kleinere E-Maschine sitzt am Verbrenner und dient als Generator. Dieses Pärchen produziert den Strom, mit dem der Haupt-E-Motor gefüttert wird. Der Rest wird in einer kleinen Batterie gespeichert, deren Kapazität 1,05 kWh beträgt.