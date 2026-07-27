Warum arbeiten?

Auch heute träumen viele Menschen von einem Leben ohne Arbeit, allerdings auf andere Weise. Heute geht es um ein Einkommen ohne Arbeit: Wie kann man vom Staat möglichst viele Leistungen beziehen, ohne sich anstrengen zu müssen? Die Rede ist dabei nicht von jenen, die arbeiten wollen, aber keine Stelle finden, oder aus nachvollziehbaren Gründen nicht arbeiten können.