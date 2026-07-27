Kuriose Regel! Liverpool muss ÖFB-Talent verleihen

Wird Liverpool am Transfermarkt aktiv?

Somit gibt es nun eine Leihe. Wohin es den Innenverteidiger ziehen wird, ist noch unklar. Fest steht: Der FC Liverpool kann in dieser Saison nicht auf das ÖFB-Juwel zurückgreifen, was den Druck auf den Verein erhöht, im Transferfenster nachzubessern.