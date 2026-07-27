Kuriose Regel! Liverpool muss ÖFB-Talent verleihen

Die Arbeitserlaubnis fehlt: Der FC Liverpool muss ÖFB-Talent Ifeanyi Ndukwe verleihen!
Am Samstag absolvierte Ifeanyi Ndukwe in den USA seinen ersten Testspiel-Einsatz für den FC Liverpool. Der 18-jährige Innenverteidiger wurde im Duell mit dem Ligarivalen Sunderland schon in der achten Minute für den angeschlagenen Joe Gomez eingewechselt.
Liverpool gewann die Begegnung in Nashville mit 4:2. Ndukwe war nach seinem im Winter fixierten Transfer für kolportierte 3 Mio. Euro zu Monatsbeginn von der Wiener Austria zu Liverpool gewechselt. Für die „Reds“ darf er in der kommenden Saison jedoch nicht auflaufen.
Punkte nicht erreicht
Der Grund: Ndukwe hat die erforderliche Punktzahl für eine Arbeitserlaubnis in Großbritannien nicht erreicht. Um für einen Premier-League -Verein spielen zu dürfen, muss ein Spieler ein „Governing Body Endorsement“ vom englischen Fußballverband (FA) erhalten.
Dafür muss ein Spieler 15 Punkte in verschiedenen Kategorien erzielen. Da Ndukwe seine Einsatzminuten im Profifußball nicht regelmäßig in der höchsten Spielklasse gesammelt hat, erreicht er nicht die erforderliche Punktzahl.
Wird Liverpool am Transfermarkt aktiv?
Somit gibt es nun eine Leihe. Wohin es den Innenverteidiger ziehen wird, ist noch unklar. Fest steht: Der FC Liverpool kann in dieser Saison nicht auf das ÖFB-Juwel zurückgreifen, was den Druck auf den Verein erhöht, im Transferfenster nachzubessern.
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