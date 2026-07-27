Vater: „Er wurde einer Gehirnwäsche unterzogen“

„Es gab keine Zugänge“, so Mücke. Am heutigen Montag wäre wieder ein Termin der sogenannten Clearingphase anberaumt gewesen. Laut dem Experten hätte das aber nichts mehr geändert. Bei den Gesprächen habe sich Abdul B. ruhig verhalten. „Er muss sich mit dem radikalen Denken auseinandersetzen, auch mit den Ideologien. Er muss bereit sein, seine Konfliktzone zu erkennen, und er darf nicht mehr unter psychischen Auffälligkeiten leiden.“ Er müsse auch krisenfest sein, erklärte Mücke. „Er hat sich aber mit keiner der Situationen auseinandergesetzt.“ Ein Deradikalisierungsprogramm sei für ihn daher nicht geeignet gewesen, lautete das Fazit.