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Lando Norris jubelt: „… dann gibt es kein Halten!“

Formel 1
27.07.2026 08:17
Lando Norris (li.) jubelt gemeinsam mit Mechaniker Kyle Moreira.
Lando Norris (li.) jubelt gemeinsam mit Mechaniker Kyle Moreira.(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lando Norris hat beim Großen Preis von Ungarn die Gunst der Stunde genutzt! „Wenn das Auto gut ist, und wenn ich im Flow bin, dann gibt es kein Halten“, meinte der 26-Jährige.

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Sein erster Sieg als Weltmeister lässt den Briten zuversichtlicher auf die zweite Saisonhälfte blicken – auch wenn seinem McLaren nicht alle Strecken so gut liegen werden wie jene in Mogyorod bei Budapest.

Lando Norris
Lando Norris(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

„Es gibt Bereiche, in denen das Auto noch nicht dort ist, wo es sein soll, aber ich habe Vertrauen in das Team“, betonte Norris. „Der erste Sieg ist ein bisschen früher gekommen, als ich geglaubt habe.“

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Mercedes-Dominanz gebremst
Norris durchbrach am Samstag nicht nur die Quali-Serie der Mercedes-Piloten, die sich bis dahin die Pole Positions für alle Saison-Grand-Prix untereinander aufgeteilt hatten, er war auch im Rennen am Sonntag auf dem für McLaren maßgeschneiderten Kurs klar der schnellste Mann.

„Ich bin optimistisch für die Zukunft. Ich denke, wir können weitere Rennen gewinnen.“ In der WM-Wertung fehlen Norris aber bereits 91 Punkte auf Leader Kimi Antonelli.

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