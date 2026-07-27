Wilder Streit zwischen Transferexperten eskaliert

„Für mich bist du kein Vorbild mehr“

Plettenberg zeigte sich empört, dass Romano öffentlich aus Privatnachrichten zitierte. „Eine traurige Entwicklung. Im Gegensatz zu dir werde ich unsere Gespräche vertraulich behandeln“, schrieb er. Und fügte an: „Früher warst du für viele ein Vorbild. Auch für mich. Für mich bist du das leider nicht mehr. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich selbst ein Vorbild für andere sein kann.“