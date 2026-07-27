„Du musst im Fußball ständig Leute enttäuschen“

Hofer ist ein Fußballverrückter und in Kuchl nicht nur Trainer, sondern auch Manager. Das kostet Zeit und Energie. Vertragsgespräche im Urlaub sind keine Seltenheit. „Es geht nicht anders“, betont er. Gut, dass seine Familie ebenfalls vom Fieber gepackt wurde. „Gott sei Dank lebt meine Frau das mit, sonst würde es nicht funktionieren.“ Früher, so sagt er, war er überehrgeizig. Eine schwere Erkrankung hat ihm 2015 aber vor Augen geführt, dass es Wichtigeres als Fußball gibt. „Das war ein Wendepunkt für mich, ich sehe gewisse Dinge seither nicht so eng.“