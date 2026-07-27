„Wie Teletubbies!“ Toto Wolff platzt der Kragen

„Das ist einfach amateurhaft“

Wolff ärgerte sich über die vielen Aktionen überrundeter Fahrer, die nicht für die Spitze Platz gemacht haben. „Ich war bei Williams viele Jahre, ich weiß, wie das ist, wenn man um die hinteren Punkteplätze fightet“, betonte der 54-jährige Wiener. „Aber wenn es vorne wirklich um was geht, ist der Ingenieur in der Verpflichtung zu sagen, da kommt jetzt was. Dass das nicht passiert, ist einfach amateurhaft.“