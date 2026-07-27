Personal erkrankt: Flugzeug musste notlanden

Das Flugzeug war am Samstag gegen 12.40 Uhr (Ortszeit) in Rom-Fiumicino gestartet und sollte nach ungefähr neun Stunden Philadelphia erreichen. Der Zwischenfall ereignete sich nach etwa drei Stunden in der Luft. Was die Ursachen für den ungewöhnlichen Geruch und die gesundheitlichen Beschwerden waren, wird noch untersucht.