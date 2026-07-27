Zwischenfall in Dublin
Personal erkrankt: Flugzeug musste notlanden
Auf dem Weg nach Philadelphia (USA) ist am Samstag ein Flugzeug notgelandet. Zuvor hatten sechs Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter über Unwohlsein, Schwindel und weitere gesundheitliche Beschwerden geklagt. Die Piloten entschieden sich daher, den Flug nach Dublin umzuleiten.
Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA fühlten sich sechs der neun Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter unwohl. Die betroffene Fluglinie American Airlines gab an, dass an Bord ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen worden sei. Nach der Notlandung seien die betroffenen Besatzungsmitglieder und ein Passagier von Rettungskräften untersucht worden.
Das Flugzeug war am Samstag gegen 12.40 Uhr (Ortszeit) in Rom-Fiumicino gestartet und sollte nach ungefähr neun Stunden Philadelphia erreichen. Der Zwischenfall ereignete sich nach etwa drei Stunden in der Luft. Was die Ursachen für den ungewöhnlichen Geruch und die gesundheitlichen Beschwerden waren, wird noch untersucht.
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