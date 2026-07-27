Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwischenfall in Dublin

Personal erkrankt: Flugzeug musste notlanden

Ausland
27.07.2026 09:28
Ein Flugzeug der American Airlines ist am Samstag wegen medizinischer Notfälle außerplanmäßig ...
Ein Flugzeug der American Airlines ist am Samstag wegen medizinischer Notfälle außerplanmäßig gelandet (Symbolbild).(Bild: EPA/Ernesto Mastrascusa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf dem Weg nach Philadelphia (USA) ist am Samstag ein Flugzeug notgelandet. Zuvor hatten sechs Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter über Unwohlsein, Schwindel und weitere gesundheitliche Beschwerden geklagt. Die Piloten entschieden sich daher, den Flug nach Dublin umzuleiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA fühlten sich sechs der neun Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter unwohl. Die betroffene Fluglinie American Airlines gab an, dass an Bord ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen worden sei. Nach der Notlandung seien die betroffenen Besatzungsmitglieder und ein Passagier von Rettungskräften untersucht worden.

Das Flugzeug war am Samstag gegen 12.40 Uhr (Ortszeit) in Rom-Fiumicino gestartet und sollte nach ungefähr neun Stunden Philadelphia erreichen. Der Zwischenfall ereignete sich nach etwa drei Stunden in der Luft. Was die Ursachen für den ungewöhnlichen Geruch und die gesundheitlichen Beschwerden waren, wird noch untersucht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.07.2026 09:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf