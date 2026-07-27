Sturm will „Hearts-Rausch“ unbedingt verhindern!

Fragezeichen bei JP Hödl

Nach den nicht allzu großen Strapazen zuletzt im Cup bei Seekirchen dürfte Coach Fabio Ingolitsch, der gegen den Regionalligisten einige Kräfte geschont hatte, wohl auch in Schottland auf jene Formation vertrauen, die ihn Graz-Liebenau die hervorragende Ausgangsposition erspielt hat. Einziges kleines Fragezeichen dürfte JP Hödl sein, zuletzt im Cup nach einer Blessur nicht mit dabei. Fix dabei werden rund 500 schwarz-weiße Fans dabei sein, wenn Sturm Dienstag (20.45/live im ORF) den Einzug in Runde drei der Champions-League-Quali fixieren will. Damit wäre ein Saisonziel schon erreicht.