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Gefährliches Rückspiel

Sturm will „Hearts-Rausch“ unbedingt verhindern!

Fußball International
27.07.2026 08:30
Jon Gorenc Stankovic weiß, was es beim Rückspiel in Schottland braucht.
Jon Gorenc Stankovic weiß, was es beim Rückspiel in Schottland braucht.(Bild: APA/APA-Images / APA / EXPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Mit einem 4:0-Polster fliegt Sturm Montagvormittag zum Rückspiel in der Champions-League-Quali gegen Heart of Midlothian. Doch trotz des klaren Heimsieges ist die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch auf der Hut. Denn die Schotten sind enorm heimstark, haben letzte Saison kein einziges Spiel verloren.

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Wer, wenn nicht der Kapitän!? Es war Jon Gorenc Stankovic, der im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation letzte Woche gegen Hearts genau vier Minuten in der neuen Saison verstreichen ließ, um den ersten Treffer höchstpersönlich zu markieren. Es wäre aber nicht der „stille Anführer“ Stankovic, würde er selbst noch allzu viel auf diesen Moment zurückblicken.

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Es darf schon gar nicht nicht passieren, dass die Schotten die Zuschauer mitnehmen, sich in einen Rausch spielen.

Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic

„Es ist zwar sehr positiv, dass wir daheim ein gutes Spiel abgeliefert und uns eine gute Ausgangslage geschaffen haben, aber wir müssen erneut so eine Leistung abrufen, dürfen Hearts ja nicht ins Spiel und zu Chancen kommen lassen. Und es darf schon gar nicht nicht passieren, dass die Schotten die Zuschauer mitnehmen, sich in einen Rausch spielen“, warnt der Sturm-Kapitän.

In Edinburgh wartet auf Sturm noch eine harte Schlacht.
In Edinburgh wartet auf Sturm noch eine harte Schlacht.(Bild: APA/APA-Images / APA / EXPA)

Denn dann könnte es im Hexenkessel rasch ungemütlich werden für die Grazer und der Vorsprung schneller schmelzen als Schnee in der Frühlingssonne. Stankovic: „Im Fußball kann es dann schnell gehen.“ Vor allem auch ob der enormen Heimstärke der Hearts, die in der letzten Saison kein einziges Spiel im „Tynecastle Park“ verloren.

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Sturm fliegt Montag am Vormittag aber freilich nicht in die schottische Hauptstadt, um dort den Aufstieg zu ermauern. „Ein guter Start wie in Graz wäre natürlich wichtig, wir wollen auch in Edinburgh als Sieger vom Platz gehen“, betont der Kapitän, der sich auf seine Truppe verlässt. „Jeder in der Mannschaft weiß, dass dieses Duell noch nicht entschieden ist und wir noch nichts erreicht haben.“

Fragezeichen bei JP Hödl
Nach den nicht allzu großen Strapazen zuletzt im Cup bei Seekirchen dürfte Coach Fabio Ingolitsch, der gegen den Regionalligisten einige Kräfte geschont hatte, wohl auch in Schottland auf jene Formation vertrauen, die ihn Graz-Liebenau die hervorragende Ausgangsposition erspielt hat. Einziges kleines Fragezeichen dürfte JP Hödl sein, zuletzt im Cup nach einer Blessur nicht mit dabei. Fix dabei werden rund 500 schwarz-weiße Fans dabei sein, wenn Sturm Dienstag (20.45/live im ORF) den Einzug in Runde drei der Champions-League-Quali fixieren will. Damit wäre ein Saisonziel schon erreicht.

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