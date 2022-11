Honda Civic Type R: Was ihn zum Schnellsten macht

„I see you shiver with anticipation“, begann Honda-Mann Kotaro Yamamoto seine Präsentation über den Honda Civic Type R an der Rennstrecke von Estoril in Portugal. Und tatsächlich: Die versammelte Handvoll Journalisten freute sich wie kleine Kinder, bevor die Mama die Zimmer zum Wohnzimmer öffnet, in dem der Christbaum steht. Und sie wurden nicht enttäuscht, so viel sei vorweg verraten.