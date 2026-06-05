„Ich habe Angst, in die U-Bahn-Station zu gehen“

Bereits im Jahr 2018 forderte eine Bürgerinitiative die Absiedlung des Suchthilfezentrums Jedmayer von der Gumpendorfer Straße an den Stadtrand. Der damalige Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) bezeichnete die Forderung als „unrealistisch, polemisch und den Jedmayer nicht als Ursache für die Probleme“.