Donald Duck & Co entdecken das Camping

Mit dabei ist unter anderem Outdoor-Experte Indiana Goof, der aus gutem Grund das Indoor-Zelten für sich entdeckt hat. Das Fähnlein Fieselschweif stellt sich hingegen einem ganz besonderen Abenteuer und wagt sich ins „Zeltlager des Grauens“, um am legendären B.A.M.M.E.L.-Wettbewerb teilzunehmen. Die mutigen Pfadfinder Tick, Trick und Track beweisen nicht nur Teamgeist und Furchtlosigkeit, sie teilen außerdem zahlreiche Survival-Tipps und Ideen für unvergessliche Abende am Lagerfeuer.