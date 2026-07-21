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Donald Duck & Co entdecken das Camping

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21.07.2026 10:57
(Bild: © 2026 Egmont Ehapa Media/Disney adobe stock – Maks_Ershov)
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Von Sponsoring

Nach dem großen Erfolg der Sonderausgabe Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) „Camping“ (Band 1) geht das Outdoor-Abenteuer in die nächste Runde: Mit dem Band zwei von LTB „Camping“ warten ab heute viele Geschichten voller Lagerfeuerromantik, Sternenhimmel und spannenden Outdoor-Abenteuern auf alle Campingfans und LTB-Liebhaber und Sie können eine von 18 Ausgaben gewinnen. 

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Mit dabei ist unter anderem Outdoor-Experte Indiana Goof, der aus gutem Grund das Indoor-Zelten für sich entdeckt hat. Das Fähnlein Fieselschweif stellt sich hingegen einem ganz besonderen Abenteuer und wagt sich ins „Zeltlager des Grauens“, um am legendären B.A.M.M.E.L.-Wettbewerb teilzunehmen. Die mutigen Pfadfinder Tick, Trick und Track beweisen nicht nur Teamgeist und Furchtlosigkeit, sie teilen außerdem zahlreiche Survival-Tipps und Ideen für unvergessliche Abende am Lagerfeuer.

(Bild: © 2026 Egmont Ehapa Media/Disney)
(Bild: © 2026 Egmont Ehapa Media/Disney)
(Bild: © 2026 Egmont Ehapa Media/Disney)

Einen völlig anderen Campingstil pflegen dagegen Dagobert Ducks milliardenschwere Kollegen: Mit luxuriösem Camp-Palais, opulenter Ausstattung und allem erdenklichen Komfort sind sie weit von echter Camping-Leidenschaft entfernt und zelebrieren feinstes Glamping, sehr zum Vergnügen der Leserinnen und Leser.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun anlässlich der Veröffentlichung des 2. Sonderbandes „Camping“ des LTB eines von 18 Exemplaren! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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