Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen

Die Tat hatte sich laut brasilianischen Medien Anfang Juli ereignet. Die Pflegerin, die selbst im Dona-Evangelina-Rosa-Krankenhaus in der Stadt Teresina im Nordosten des Landes arbeitet, an diesem Tag aber nicht im Dienst war, erschien in Dienstkleidung und erklärte der 14-jährigen Mutter des Kindes, dass sie das Neugeborene zu Untersuchungen mitnehmen müsse. Wenig später marschierte Auricelia R., wie auf Bildern der Überwachungskameras zu sehen ist, mit einer großen Tasche und dem in eine rote Decke gewickelten Baby zu einem anderen Raum auf der Station.