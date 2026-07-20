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Brasilianerin In Haft

Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen

Ausland
20.07.2026 16:39
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Weil sie ein Neugeborenes aus dem Krankenhaus entführen wollte (siehe Video oben), sitzt eine Pflegerin in Brasilien in Haft. Der misstrauischen Tante des Kindes ist zu verdanken, dass das Kind gerettet wurde.

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Die Tat hatte sich laut brasilianischen Medien Anfang Juli ereignet. Die Pflegerin, die selbst im Dona-Evangelina-Rosa-Krankenhaus in der Stadt Teresina im Nordosten des Landes arbeitet, an diesem Tag aber nicht im Dienst war, erschien in Dienstkleidung und erklärte der 14-jährigen Mutter des Kindes, dass sie das Neugeborene zu Untersuchungen mitnehmen müsse. Wenig später marschierte Auricelia R., wie auf Bildern der Überwachungskameras zu sehen ist, mit einer großen Tasche und dem in eine rote Decke gewickelten Baby zu einem anderen Raum auf der Station.

Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett eingerichtetes Kinderzimmer bereit.(Bild: Screenshot kameraOne)

Kind vor Fluchtversuch in Tasche gepackt
Auf einer weiteren Aufnahme ist nur mehr die große Tasche zu sehen. Auch hatte R. sich bereits umgezogen und war am Weg nach draußen. Doch sie hatte nicht damit gerechnet, von der Tante des Kindes beobachtet worden zu sein. Diese konfrontierte die Verdächtige und schaute in ihre Tasche. Dort erblickte die misstrauische Angehörige das schlafende Baby.

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Pflegerin täuschte offenbar eigene Schwangerschaft vor
Wenig später klickten für R. die Handschellen. In ihrer Wohnung fand die Polizei ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer vor. Die Eltern der Verdächtigen erklärten gegenüber Medien, dass diese ihnen gegenüber erklärt habe, schwanger zu sein. Laut Polizei stimmt das allerdings nicht.

R. wurde wegen versuchter Entführung angezeigt. Die Familie des Säuglings steht unter Schock. Gleichzeitig ist man aber überglücklich, dass der perfide Plan nicht aufgegangen ist.

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