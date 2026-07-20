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Über längere Zeit

Jugendlicher soll 14-Jährige missbraucht haben

Wien
20.07.2026 12:54
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 15-Jähriger ist am Sonntag in Wien wegen mutmaßlicher Sexualdelikte festgenommen worden. Er soll eine 14-Jährige über längere Zeit sexuell missbraucht, bedroht und wiederholt Gewalt gegen sie ausgeübt haben.

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Nach einer Anzeige Anfang Juli nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Das 14-jährige Opfer und der Tatverdächtige sollen laut Polizei in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zueinander stehen.

An Wohnadresse festgenommen
Am Sonntag wurde der 15-jährige irakische Staatsbürger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an seiner Wohnadresse in der Brigittenau vorläufig festgenommen.

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Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

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