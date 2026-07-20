Jugendlicher soll 14-Jährige missbraucht haben

Ein 15-Jähriger ist am Sonntag in Wien wegen mutmaßlicher Sexualdelikte festgenommen worden. Er soll eine 14-Jährige über längere Zeit sexuell missbraucht, bedroht und wiederholt Gewalt gegen sie ausgeübt haben.
Nach einer Anzeige Anfang Juli nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Das 14-jährige Opfer und der Tatverdächtige sollen laut Polizei in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zueinander stehen.
An Wohnadresse festgenommen
Am Sonntag wurde der 15-jährige irakische Staatsbürger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an seiner Wohnadresse in der Brigittenau vorläufig festgenommen.
Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.