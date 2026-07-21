Nutzen Sie beim Einkaufen Selbstbedienungskassen?

Ist die Entwicklung für Sie ein sinnvoller Fortschritt oder geht dabei zu viel persönlicher Service verloren? Befürchten Sie, dass Selbstbedienungskassen langfristig Arbeitsplätze ersetzen, oder sehen Sie darin eine notwendige Anpassung an den technischen Wandel? Sollte der Handel weiterhin auf Personal an der Kassa setzen oder sind automatisierte Lösungen die Zukunft?



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