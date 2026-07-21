Auch an der Supermarktkassa übernehmen Maschinen immer häufiger Aufgaben, die früher Menschen erledigten. Nun geht MediaMarkt einen Schritt weiter: In ausgewählten Filialen wird getestet, ob ein Geschäft ganz ohne Kassenpersonal funktionieren kann. Unsere Frage des Tages vom 21. Juli lautet: „Nutzen Sie beim Einkaufen Selbstbedienungskassen?“
Ist die Entwicklung für Sie ein sinnvoller Fortschritt oder geht dabei zu viel persönlicher Service verloren? Befürchten Sie, dass Selbstbedienungskassen langfristig Arbeitsplätze ersetzen, oder sehen Sie darin eine notwendige Anpassung an den technischen Wandel? Sollte der Handel weiterhin auf Personal an der Kassa setzen oder sind automatisierte Lösungen die Zukunft?
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