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„Odyssee“-Geständnis

Matt Damon: „Ich wurde von einer Frau gedoubelt“

Society International
21.07.2026 11:27
„Die Odyssee“ ist der Filmhit des Sommers. Matt Damon hat jetzt verraten, dass seine Muckis ...
„Die Odyssee“ ist der Filmhit des Sommers. Matt Damon hat jetzt verraten, dass seine Muckis nicht immer seine waren, sondern in einigen Szenen von einer Stuntfrau gedoubelt wurden.(Bild: Krone-Collage/Melinda Sue Gordon/Universal Pic, UPI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicht alles, was in „Die Odyssee“ nach Matt Damon aussieht, ist auch Matt Damon. Der Schauspieler wurde in Teilen des Films von einer Stuntfrau gedoubelt, deren Arm-Muskeln er in höchsten Tönen lobt.

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Für eine Szene mit den riesenhaften Laistrygonen seien besonders große Stuntleute einerseits und kleinere Stuntleute andererseits eingesetzt worden, sagte der 55-Jährige, der in dem neuen Kinohit von Christopher Nolan den griechischen Helden Odysseus spielt, im Podcast „Happy Sad Confused“.

„Die tollsten Arme, die ich je gesehen habe“
Damon fügte hinzu, dass seine Stuntfrau „die tollsten Arme hatte, die ich je gesehen habe“. Sein Interview-Partner hatte ihn zuvor unter anderem für seine muskulösen Arme in dem Film gelobt. Damon erzählte, dass er seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt habe.

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„Die Odyssee“ läuft seit vergangener Woche im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Neben Damon spielen auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong‘o, Zendaya und Charlize Theron in dem Film mit.

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