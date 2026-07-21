Matt Damon: „Ich wurde von einer Frau gedoubelt“

„Die tollsten Arme, die ich je gesehen habe“

Damon fügte hinzu, dass seine Stuntfrau „die tollsten Arme hatte, die ich je gesehen habe“. Sein Interview-Partner hatte ihn zuvor unter anderem für seine muskulösen Arme in dem Film gelobt. Damon erzählte, dass er seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt habe.