Hier fühlt sich Wien wie im Spanien-Urlaub an

Am Sonntag setzte sich Spanien mit dem Sieg über Argentinien die Fußball-Krone auf. Auch abseits des Sports hat das Land einiges zu bieten. Um dies zu erleben, müssen Wiener nicht einmal in den Flieger steigen.
Auch vor der Weltmeisterschaft zählte Spanien zu den beliebtesten Reisedestinationen der Österreicher. Wer sich seit Sonntag aber verstärkt nach Tapas, Siesta und Co. sehnt, muss das Land nicht verlassen. Denn ein Tag wie im Spanien-Urlaub lässt sich auch in Wien erleben.
Milchkaffee und Churros im Schanigarten
In den vergangenen Jahren entdeckten die Spanier das Frühstücken für sich – idealerweise auf einer schattigen Terrasse. Auf einer solchen lässt es sich im Ramasuri im 2. Bezirk aushalten. Für den in Spanien so beliebten Café con leche (z. Dt. Milchkaffee) lohnt sich ein Besuch im Pane e Cafe im 1. Bezirk. Ab 11 Uhr können im Santos im 4. und 5. Bezirk außerdem die Süßspeise Churros genossen werden.
Spanische Hofreitschule
Solchermaßen gestärkt geht es weiter zum Morgentraining in die Spanische Hofreitschule. Der Name ist Programm: Denn für die Zucht der weißen Lipizzaner in Slowenien wurde auch auf spanische Pferde gesetzt.
Jamón und Siesta
Für einen Snack zwischendurch bietet sich ein Besuch im Delikatessengeschäft Reserva Ibérica im 1. Bezirk an. Von Jamón (luftgetrockneter Schinken) bis Oliven können sich Feinschmecker durch die spanische Küche kosten.
Für die Siesta, die meist nach dem Mittagessen folgt, lohnt sich eine Pause auf der Copa Beach nahe der Reichsbrücke auf der Donauinsel. Der Sandstrand und die Palmen kommen dem Küstenviertel La Barceloneta in Barcelona erstaunlich nahe.
Padel im Prater und an der Alten Donau
Ist das Mittagstief überwunden, wird es Zeit für etwas Bewegung. In Spanien griff man dafür zuletzt besonders häufig zum Padel-Schläger. Der eigentlich mexikanische Sport verbreitete sich dort besonders rasch. Auch in Wien erfreut er sich Beliebtheit. Freiluft-Plätze gibt es etwa im Prater oder der Alten Donau. Allesamt betrieben von der Padel Union.
Allerlei Tapas und Tänze
Für das verdiente Abendessen nach dem Sport reserviert man am besten in den Tapas-Bars Puerta del Sol oder in der Taberna de la Mancha (beide im 8. Bezirk). Authentische Tapas (kleine Häppchen zum Tielen) und Sangria inklusive.
Für einen gelungenen Abend lohnt sich ein Besuch am Donaukanal. Immer montags und freitags werden dort bei Bachata und Salsa die Hüften geschwungen.
Alternativ bietet sich auch ein Fußball-Match an. In Spanien werden diese zelebriert – besonders, wenn Real Madrid und FC Barcelona aufeinandertreffen. Ein „El Clásico“ (zu Deutsch .“Klassiker“), wie das Duell genannt wird, könnten auch Spiele der Wiener Landesliga oder der Regionalliga liefern.
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