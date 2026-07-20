Hier fühlt sich Wien wie im Spanien-Urlaub an

Auch vor der Weltmeisterschaft zählte Spanien zu den beliebtesten Reisedestinationen der Österreicher. Wer sich seit Sonntag aber verstärkt nach Tapas, Siesta und Co. sehnt, muss das Land nicht verlassen. Denn ein Tag wie im Spanien-Urlaub lässt sich auch in Wien erleben.

Milchkaffee und Churros im Schanigarten

In den vergangenen Jahren entdeckten die Spanier das Frühstücken für sich – idealerweise auf einer schattigen Terrasse. Auf einer solchen lässt es sich im Ramasuri im 2. Bezirk aushalten. Für den in Spanien so beliebten Café con leche (z. Dt. Milchkaffee) lohnt sich ein Besuch im Pane e Cafe im 1. Bezirk. Ab 11 Uhr können im Santos im 4. und 5. Bezirk außerdem die Süßspeise Churros genossen werden.