Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmeisterlich

Hier fühlt sich Wien wie im Spanien-Urlaub an

Wien
20.07.2026 16:00
Die Tänze Bachata und Salsa geben Hunderte Menschen immer montags und freitags am Donaukanal zum ...
Die Tänze Bachata und Salsa geben Hunderte Menschen immer montags und freitags am Donaukanal zum Besten.(Bild: Krone KREATIV/Pandacam)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Am Sonntag setzte sich Spanien mit dem Sieg über Argentinien die Fußball-Krone auf. Auch abseits des Sports hat das Land einiges zu bieten. Um dies zu erleben, müssen Wiener nicht einmal in den Flieger steigen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch vor der Weltmeisterschaft zählte Spanien zu den beliebtesten Reisedestinationen der Österreicher. Wer sich seit Sonntag aber verstärkt nach Tapas, Siesta und Co. sehnt, muss das Land nicht verlassen. Denn ein Tag wie im Spanien-Urlaub lässt sich auch in Wien erleben.

Milchkaffee und Churros im Schanigarten
In den vergangenen Jahren entdeckten die Spanier das Frühstücken für sich – idealerweise auf einer schattigen Terrasse. Auf einer solchen lässt es sich im Ramasuri im 2. Bezirk aushalten. Für den in Spanien so beliebten Café con leche (z. Dt. Milchkaffee) lohnt sich ein Besuch im Pane e Cafe im 1. Bezirk. Ab 11 Uhr können im Santos im 4. und 5. Bezirk außerdem die Süßspeise Churros genossen werden. 

Spanische Hofreitschule
Solchermaßen gestärkt geht es weiter zum Morgentraining in die Spanische Hofreitschule. Der Name ist Programm: Denn für die Zucht der weißen Lipizzaner in Slowenien wurde auch auf spanische Pferde gesetzt.

Für die Zucht der Lipizzaner wurde auf auch spanische Pferde zurückgegriffen.
Für die Zucht der Lipizzaner wurde auf auch spanische Pferde zurückgegriffen.(Bild: SRS/P. Rigaud)

Jamón und Siesta 
Für einen Snack zwischendurch bietet sich ein Besuch im Delikatessengeschäft Reserva Ibérica im 1. Bezirk an. Von Jamón (luftgetrockneter Schinken) bis Oliven können sich Feinschmecker durch die spanische Küche kosten.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Tipps
Sehnsucht? So geht „Sommer wie damals“ in Wien
18.07.2026

Für die Siesta, die meist nach dem Mittagessen folgt, lohnt sich eine Pause auf der Copa Beach nahe der Reichsbrücke auf der Donauinsel. Der Sandstrand und die Palmen kommen dem Küstenviertel La Barceloneta in Barcelona erstaunlich nahe.

Südliches Flair am Copa Beach
Südliches Flair am Copa Beach(Bild: Christian Fürthner)

Padel im Prater und an der Alten Donau
Ist das Mittagstief überwunden, wird es Zeit für etwas Bewegung. In Spanien griff man dafür zuletzt besonders häufig zum Padel-Schläger. Der eigentlich mexikanische Sport verbreitete sich dort besonders rasch. Auch in Wien erfreut er sich Beliebtheit. Freiluft-Plätze gibt es etwa im Prater oder der Alten Donau. Allesamt betrieben von der Padel Union.

Padelplatz im Prater
Padelplatz im Prater(Bild: Padel Union Wien)

Allerlei Tapas und Tänze
Für das verdiente Abendessen nach dem Sport reserviert man am besten in den Tapas-Bars Puerta del Sol oder in der Taberna de la Mancha (beide im 8. Bezirk). Authentische Tapas (kleine Häppchen zum Tielen) und Sangria inklusive.

Für einen gelungenen Abend lohnt sich ein Besuch am Donaukanal. Immer montags und freitags werden dort bei Bachata und Salsa die Hüften geschwungen.

Alternativ bietet sich auch ein Fußball-Match an. In Spanien werden diese zelebriert – besonders, wenn Real Madrid und FC Barcelona aufeinandertreffen. Ein „El Clásico“ (zu Deutsch .“Klassiker“), wie das Duell genannt wird, könnten auch Spiele der Wiener Landesliga oder der Regionalliga liefern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
16° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
16° / 27°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
14° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
14° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
15° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
172.550 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
142.124 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
129.440 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2120 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1845 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1817 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Wien
Weltmeisterlich
Hier fühlt sich Wien wie im Spanien-Urlaub an
Über längere Zeit
Jugendlicher soll 14-Jährige missbraucht haben
Bergrettung half ihnen
App lockte junge Wiener in unwegsames Gelände
Makabrer Freizeitspaß
So skurril wird das Picknick mit dieser Kollektion
Bei Wiener Linien
Diese Frau moderiert den Massenansturm auf Öffis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf