„Wertvolles Ladegut“: Bierkisten fielen auf Straße

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am Montag in Turnau in der Steiermark: Dutzende Kisten Bier fielen von einem Lkw und sorgten für ein wahres Scherbenmeer.
Montagvormittag wurde die Feuerwehr Turnau zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz alarmiert: „Lkw verlor wertvolles Ladegut“, titelte der Social-Media-Beauftragte auf Facebook mit leicht ironischem Unterton.
Und wirklich bot sich für den einen oder anderen Durstigen auf der Mariazeller Straße (B 20) ein „Bild des Schreckens“: Dutzende Kisten Bier lagen da am Asphalt, der meist zerbrochene Inhalt bildete ein Scherbenmeer.
Ungesichert auf der Ladefläche
Dieses musste von der Feuerwehr und dem Straßenerhaltungsdienst eben beseitigt werden. Die Kisten befanden sich offenbar ungesichert auf der Ladefläche des Lkw.
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