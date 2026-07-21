WM-Held rechnet mit allen Argentinien-Kritikern ab

Die Final-Niederlage schmerzt den Routinier allerdings sehr, aber: „Die Verbundenheit zwischen dem Team und dem argentinischen Volk geht weit über Erfolge hinaus. Das ist etwas, woran ich mich festhalten möchte, um diese Zeit zu überstehen. Es wird mir noch lange wehtun, aber heute bin ich stolzer denn je, Argentinier zu sein“, schließt der Inter-Miami-Legionär seine Botschaft.