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Wittert Verschwörung

WM-Held rechnet mit allen Argentinien-Kritikern ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 11:22
Verbaler Rundumschlag von „Messi-Beschützer“ Rodrigo de Paul.
Verbaler Rundumschlag von „Messi-Beschützer“ Rodrigo de Paul.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Die bittere Final-Niederlage gegen Spanien und die während der WM kursierenden Verschwörungstheorien haben bei den Argentiniern Spuren hinterlassen. Auf Instagram holt Rodrigo de Paul jetzt zu einem Rundumschlag gegen alle Kritiker aus – und wittert dabei selbst eine Art Verschwörung. 

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„Heute sehe ich, wie viele Menschen auf diese Niederlage gewartet haben und während der gesamten Weltmeisterschaft unbegründete Verschwörungstheorien verbreitet haben, um den Schmerz anderer zu lindern, die nicht das erleben konnten, was wir alle Argentinier erlebt haben“, schreibt der 32-Jährige auf Instagram.

Damit wittert de Paul nun selbst eine Art von Verschwörung gegen Argentinien. Dabei kursierten im Verlauf des Turniers mehrere Verschwörungstheorien, die eine Bevorteilung der „Gauchos“ sahen. Spät gedrehte Spiele, teils umstrittene Schiedsrichterentscheidungen und die häufig ruppige Spielweise trugen zu deren Gedeihen bei und machten die Gruppe rund um Superstar Lionel Messi zu einer der unbeliebtesten WM-Mannschaften. 

„Stolzer denn je, Argentinier zu sein“
„Unser Lächeln stört, weil unser Auftreten sie nervt. Aber das hat nur noch einmal bestätigt, dass die Leidenschaft und die Liebe zu unserem Trikot alles überwinden können“, reagiert de Paul nun trotzig auf alle Kritiker. 

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Die Final-Niederlage schmerzt den Routinier allerdings sehr, aber: „Die Verbundenheit zwischen dem Team und dem argentinischen Volk geht weit über Erfolge hinaus. Das ist etwas, woran ich mich festhalten möchte, um diese Zeit zu überstehen. Es wird mir noch lange wehtun, aber heute bin ich stolzer denn je, Argentinier zu sein“, schließt der Inter-Miami-Legionär seine Botschaft. 

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